Amichevoli internazionali, solo 1-1 per la Francia con gli Stati Uniti

Ultima amichevole per la Francia prima della partenza per la Russia terminata 1-1 contro gli Stati Uniti. A passare in vantaggio però sono stati proprio gli USA che al 44' hanno trovato il gol con Green ma nella ripresa ci ha pensato Kylian Mbappé a trovare la rete del pareggio e ad evitare la sconfitta dei francesi.