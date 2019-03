Amichevoli internazionali, vittorie per Brasile e Argentina. Colombia ko

© foto di Imago/Image Sport

Non solo qualificazioni per Euro 2020. Il calendario internazionale ha proposto anche qualche match amichevole, da registrare i successi per Brasile e Argentina. La Repubblica Ceca era passata in vantaggio al 37' contro i verdeoro grazie a Pavelka, Firmino ha firmato il pari al 49'; poi Gabriel Jesus ha realizzato la doppietta decisiva tra l'83' e il 90'. L'Albiceleste ha vinto grazie alla rete di Angel Correa, in campo dall'inizio i vari De Paul, Lautaro Martinez, Dybala e Pezzella. La Colombia ha invece perso contro la Corea del Sud nonostante la presenza di Duvan Zapata. Questi i risultati delle amichevoli disputate nelle ultime ore:

Repubblica Ceca-Brasile 1-3

Marocco-Argentina 0-1

Senegal-Mali 2-1

Corea del Sud-Colombia 2-1

Giappone-Bolivia 1-0