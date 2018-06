Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Il Lugano cerca un allenatore per la prossima stagione. Contatti indiretti con Gianni De Biasi per la panchina, è una possibilità. Ora la società svizzera aspetta di conoscere le richieste del tecnico. Il Lugano fa sul serio, nel mirino c’è De Biasi...

ESCLUSIVA TMW - Lugano, contatti con De Biasi per la panchina

