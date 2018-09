Maglia con dedica di Sneijder per Kluivert: "Un onore aver giocato con te"

Italia-Portogallo, in Nations League arbitrerà lo scozzese Collum

Italia Under 21, ancora problemi fisici per Favilli: lascia il ritiro

Salcedo non dimentica: "125 volte auguri Genoa, orgoglio rossoblù"

Amedeo Carboni su Fabian Ruiz: "Vedrete, presto sarà in Nazionale"

Favilli: "Buon compleanno Genoa! Fiero di far parte di questo club"

Italia-Polonia, un dato eloquente: primo tiro in porta degli azzurri al 73'

Ponciroli: "Insigne un fantasma, non andiamo lontano"

Francobollo Italia per i 125 anni del Genoa

Torino, granata in azzurro: Belotti dà la scossa, panchina per Sirigu

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Le partite in programma: 11:00 Croazia U19-Slovenia U19 12:00 Estonia U19-Bielorussia U19 16:00 Albania U19-Islanda U19 16:00 Olanda U19-Repubblica Ceca U19 17:00 Israele U19-Ungheria U19 17:00 Romania U19-Cipro U19 17:00 Serbia U19-Montenegro U19

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

