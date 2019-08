Amichevoli, spettacolo tra Bologna e Villarreal: gli spagnoli vincono 4-3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande spettacolo e tanti gol nell'amichevole tra Bologna e Villarreal, terminata 4-3 in favore degli spagnoli che dopo cinque minuti erano già in vantaggio grazie alla rete di Gomez. Al 34' però la squadra di Mihajlovic ha risposto con Palacio che ha firmato l'1-1 ma nella ripresa il Villarreal in pochi minuti ha trovato il sorpasso con Cazorla e il terzo gol con Chukwueze. Senza mollare però i rossoblù si sono portati sul 3-3 grazie ai gol di Santander e Tomiyasu ma all'85' Moreno ha chiuso i giochi trovando la rete del definitivo 4-3.