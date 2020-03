Amichevoli squadre di club, i risultati delle partite giocate

Ieri si sono giocate alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma e i risultati:

Le partite in programma:

Soderkopings (Swe)-Dagsbergs (Swe) 3-0

Vasteras IK (Swe)-IK Franke (Swe) 0-4

Horby (Swe)-Sosdala IF (Swe) 4-2

Sunnana SK (Swe)-Infjardens (Swe) 4-2

Djursholm U19 (Swe)-Haninge U19 (Swe) 3-3

Umeå (Swe)-IFK Umea (Swe) 3-4

Vingakers (Swe)-Ericsbergs GOIF (Swe) 2-7

Alets IK (Swe)-Skrea IF (Swe) 9-2

Aryds (Swe)-Lagans (Swe) 4-4

Skiljebo (Swe)-Kungsor (Swe) 3-4

Sodra BK (Swe)-Lovestads IF (Swe) 1-6

Sodra Sandby (Swe)-Linero IF (Swe) 3-1

Saratov (Rus)-Olimp Khimki (Rus) 0-0

Oka Stupino (Rus)-Ozery (Rus) 6-4

Ulricehamns IFK (Swe)-Dalstorps IF (Swe) 0-1

Saturn Ramenskoye (Rus)-Znamya Truda (Rus) 0-0

Tegs (Swe)-Mariehem (Swe) 7-1