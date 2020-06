Amichevoli squadre di club, i risultati delle partite giocate ieri

Ieri si sono giocate alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma e i risultati:

Le partite in programma:

Slavia Praga B (Cze)-Plzen B (Cze) 5-2

VPS (Fin)-VIFK (Fin) 5-1

Espoo (Fin)-JaPS (Fin) 1-5

Lahden Reipas (Fin)-Lahti Akatemia (Fin) 5-1

NK Trnje (Cro)-Opatija (Cro) 2-4

PEPO (Fin)-Edustus IPS (Fin) 5-0

Rosenborg (Nor)-Ranheim (Nor) 1-0

St. Gallen (Sui)-Schaffhausen (Sui) 4-2

Stabaek (Nor)-Odd (Nor) 2-0

Strömsgodset (Nor)-Raufoss (Nor) 3-0

Grasshoppers (Sui)-Kriens (Sui) 3-1

KTP (Fin)-PeKa (Fin) 2-0

Turku II (Fin)-PIF Pargas (Fin) 5-3

Wil (Sui)-Vaduz (Lie) 1-2

Vålerenga (Nor)-Bodo/Glimt (Nor) 1-0

Zurigo (Sui)-Aarau (Sui) 5-1

Lilleström (Nor)-Kristiansund (Nor) 1-1