Amichevoli squadre di club, i risultati delle partite giocate ieri

Ieri si sono giocate alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma e i risultati:

Hebar (Bul)-Lok. Sofia (Bul) 2-1

CSKA 1948 Sofia (Bul)-Strumska Slava (Bul) 5-0

Moss (Nor)-Baerum Sportsklubb (Nor) 1-1

Sogndal (Nor)-Oygarden (Nor) 1-3

Asker (Nor)-Fredrikstad (Nor) 0-5

Plzen B (Cze)-Slavia Praga B (Cze) 2-1

Jerv (Nor)-Arendal (Nor) 1-3

Guangzhou R&F (Chn)- Guangzhou Evergrande (Chn) 3-0

Lanzhot (Cze)-Strani (Cze) 2-1

Vasas (Hun)-Mosonmagyarovari TE (Hun) 3-2

FC Kosice (Svk)-Vranov (Svk) 3-1

Fishsan Khanh Hoa (Vie)-Binh Thuan (Vie) 2-2

L. Mikulas (Svk)-Spisska Nova Ves (Svk) 3-3

Caslav (Cze)-Kolin (Cze) 3-3

Sp. Mosca 2 (Rus)-Lokomotiv-Kazanka (Rus) 3-0

Sumperk (Cze)-Rapotin (Cze) 3-2

Rockingham City (Aus)-Joondalup United (Aus) 0-0