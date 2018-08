Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio. TMW - Laxalt è arrivato a Milano: "Contento di essere qui" - Leggi la news, CLICCA QUI! Real Madrid-Atlético, formazioni ufficiali: Modric in panchina...

SPAL, Bonifazi e Valdifiori più vicini: possibile chiusura in giornata

Milan, fatta per lo scambio Castillejo-Bacca: domani le visite

Cagliari, non si molla Letizia. Benevento può accettare con contropartite

Empoli, Bjarnason resta sul taccuino. Sfida a Parma-Udinese per Acquah

Udinese, per la difesa in arrivo il nigeriano Troost-Ekong

Gervinho-Parma, summit tra l'ex Roma e l'Hebei per la risoluzione

Atalanta, altro rinnovo Barrow: è il quarto in dodici mesi

Torino, Djidji ad un passo: manca solo l'ultimo ok del Nantes

Frosinone, idea Polenta. Per l'attacco torna di moda Ardaiz

Samp, per la difesa si torna a seguire Guillermo Varela

Udinese, si tratta per Nestorovski e Jajalo: Palermo chiede almeno 7mln

Genoa, stallo per Lazaar. Si discute sulla formula dell'operazione

Real Madrid-Atlético, formazioni ufficiali: Modric in panchina

Cagliari, Andreolli in stand-by. Ci pensa il Bologna

Chievo, è fatta per il passaggio di Valjent in prestito al Maiorca

Serie A, live dai campi - Juve, test in famiglia. Cagliari, Di Biagio in visita

Ankaragucu, c’è l’offerta per Cerci ed Heurtaux

UEFA, Uva: "VAR in Europa anno prossimo ma magari si può accelerare"

Le partite in programma: 16:00 Hertha (Ger)-Hallescher (Ger) 18:00 Amburgo (Ger)-Bayern (Ger) 18:00 G. Segoviana (Esp)-Navalcarnero (Esp) 18:15 Barcellona (Esp)-Boca Juniors (Arg) 18:30 CD Calahorra (Esp)-Burgos (Esp) 19:00 Castellon (Esp)-Teruel (Esp) 19:00 Hercules (Esp)-Murcia (Esp) 19:00 UCAM Murcia (Esp)-Ontinyent (Esp) 20:00 Arandina (Esp)-Unionistas de Salamanca (Esp)

Nella giornata di oggi si giocheranno alcune partite amichevoli internazionali per quel che riguarda le squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma.

Invio richiesta in corso...

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy