Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Milan, Leonardo: "Arrivo Higuain molto importante per noi"

Sampdoria, finito l'incontro per Oberlin: trattativa in salita

Samp, Livorno in pressing su Rolando: c'è anche il Palermo

Atalanta, preso Rigoni dallo Zenit in prestito con diritto

Milan, Leonardo: "Mai esistita una trattativa per Milinkovic-Savic"

Genoa, comunicato del club: "Appuntamenti a Milano per gli ultimi affari"

Atalanta, Rigoni: "Spero di non deludere le aspettative del club"

Salernitana, Cicerelli ceduto in prestito al Foggia

Milan, Leonardo: "Squadra versatile, non serviva altra mezzala"

Frosinone, pressing su Pinamonti: incontro in corso

Sampdoria, incontri di mercato per tutti i reparti

Il punto sul Genoa: Si complica Lazaar. Ore calde per Lapadula e Galabinov

Le partite in programma: 17:30 Nea Salamis (Cyp)-Doxa (Cyp) 17:30 Pro Gorizia (Ita)-Triestina (Ita) 18:00 Gernika Club (Esp)-Balmaseda (Esp) 19:00 CD Marino (Esp)-Orotava (Esp) 19:00 Santander (Esp)-Real Madrid B (Esp) 20:30 Badajoz (Esp)-Siviglia B (Esp) 21:00 Melilla (Esp)-Atl. Madrid B (Esp)

Nella giornata di oggi si giocheranno alcune partite amichevoli internazionali per quel che riguarda le squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma.

