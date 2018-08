Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Roma. Nessuna sorpresa rispetto alle indicazioni date alla vigilia della sfida, con Walter Mazzarri che tiene in panchina Simone Zaza e Roberto Soriano e si affida alla coppia d'attacco Iago Falque-Belotti. Le novità 2018-19 sono rappresentate...

Torino-Roma, le formazioni ufficiali: Zaza in panchina. Pastore dal 1'

Le partite in programma: 12:00 CD Marino (Esp)-Las Palmas B (Esp) 12:00 Celta Vigo B (Esp)-Alondras (Esp) 18:00 Xanthi (Gre)-Iraklis (Gre) 19:00 Trikala FC (Gre)-AEL Larissa (Gre) 20:00 Levski (Bul)-Boca Juniors (Arg) 20:30 Crotone (Ita)-Rende (Ita) 20:30 Entella (Ita)-Albissola (Ita)

Nella giornata di oggi si giocheranno alcune partite amichevoli internazionali per quel che riguarda le squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma.

