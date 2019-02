© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

09:30 Vladikavkaz (Rus)-Chornomorets (Rus)

11:00 FC Minsk (Blr)-Vitebsk (Blr)

11:00 T. Mosca (Rus)-Saturn Ramenskoye (Rus)

13:00 Nest-Sotra (Nor)-Jerv (Nor)

13:00 Raufoss (Nor)-K. Oslo (Nor)

13:00 Sandnes (Nor)-Ull/Kisa (Nor)

14:30 Botev Plovdiv (Bul)-Atletik Kuklen (Bul)

17:00 Radgona (Slo)-Sampion Celje (Slo)

18:00 Strömsgodset (Nor)-Stabaek (Nor)

19:30 TuRU Dusseldorf (Ger)-SC Dusseldorf (Ger)

20:00 USC Eichkogl (Aut)-Feldkirchen (Aut)

20:30 Bischofshofen (Aut)-Puch (Aut)