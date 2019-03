© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

09:00 Luch Minsk (Blr)-Volyn Lutsk (Ukr)

13:00 Brann (Nor)-Bodo/Glimt (Nor)

13:00 TPS Turku (Fin)-SJK (Fin)

13:15 Vålerenga (Nor)-Strömsgodset (Nor)

14:00 Odd (Nor)-Haugesund (Nor)

15:00 Elfsborg (Swe)-Örebro (Swe)

15:00 Zhodino (Blr)-T. Mosca (Rus)

16:00 Norrkoping (Swe)-Malmo FF (Swe)

18:00 Norrby (Swe)-Trollhättan (Swe)

18:30 Östers (Swe)-Oskarshamns (Swe)

19:00 Baerum Sportsklubb (Nor)-Elverum (Nor)