Amichevoli squadre di club, le partite in programma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

08:30 Nes Tziona (Isr)-H. Kfar Saba (Isr)

10:30 Lech (Pol)-Tychy (Pol)

11:00 Le Puy (Fra)-Villefranche (Fra)

11:00 Oleksandriya B (Ukr)-Hirnyk-Sport (Ukr)

11:00 Sosnowiec (Pol)-Rakow (Pol)

12:00 Arka (Pol)-Larne (Nir)

12:00 Suwalki (Pol)-Olsztyn (Pol)

14:00 Fram (Ice)-Notodden (Nor)

15:00 Wehen (Ger)-Wurzburger Kickers (Ger)

16:00 Aue (Ger)-Fredericia (Den)

16:00 Austria Vienna (Am) (Aut)-Manchester Utd U23 (Eng)

16:00 Gornik Z. (Pol)-Netanya (Isr)

16:00 Pogon Szczecin (Pol)-Vitesse (Ned)

16:00 Rakow (Pol)-Skra (Pol)

16:00 Waalwijk (Ned)-KV Mechelen (Bel)

16:00 Wil (Sui)-A. Lustenau (Aut)

16:30 Budafoki (Hun)-QPR U23 (Eng)

16:30 NK Polet (Cro)-NK Grobnican (Cro)

16:30 Tychy (Pol)-Plock (Pol)

17:00 Arsenal U21 (Eng)-Sparta Praga B (Cze)

17:00 Boulogne (Fra)-Amiens (Fra)

17:00 Coventry (Eng)-Northampton (Eng)

17:00 Pirmasens (Ger)-Hoffenheim II (Ger)

17:00 Regensburg (Ger)-Jena (Ger)

17:00 Viktoria Koln (Ger)-Heracles (Ned)

17:00 Widzew Lodz (Pol)-Frydek-Mistek (Cze)

17:00 Zaglebie (Pol)-Polkowice (Pol)

17:30 Amstetten (Aut)-Mauerwerk (Aut)

17:30 FC Schweinberg (Ger)-Dortmund (Ger)

17:30 Vitkovice (Cze)-Unicov (Cze)

18:00 Achnas (Cyp)-Anorthosis (Cyp)

18:00 AEK (Gre)-Trencin (Svk)

18:00 Bochum (Ger)-Grasshoppers (Sui)

18:00 Bottrop (Ger)-Schalke (Ger)

18:00 Leobendorf (Aut)-Stadlau (Aut)

18:00 Paris FC (Fra)-Quevilly Rouen (Fra)

18:00 RB Lipsia (Ger)-Zurigo (Sui)

18:00 Ried (Aut)-Union Berlino (Ger)

18:00 Sochaux (Fra)-Lyon Duchere (Fra)

18:00 Vlasim (Cze)-Benesov (Cze)

18:00 Volkermarkt (Aut)-A. Klagenfurt (Aut)

18:30 Delbrucker (Ger)-Paderborn (Ger)

18:30 Drassburg (Aut)-Warth (Aut)

18:30 Frohnhausen (Ger)-RW Essen (Ger)

18:30 Lausanne Ouchy (Sui)Nantes (Fra)

18:30 Le Mans (Fra)-Angouleme (Fra)

18:30 Lippstadt (Ger)-FC Gutersloh (Ger)

18:30 Rohrendorf (Aut)-Korneuburg (Aut)

18:30 Salzburg (Aut)-Feyenoord (Ned)

18:30 St. Jakob/Ros (Aut)-Ledenitzen (Aut)

18:30 Weindorf (Aut)-Hotiza (Slo)

19:00 Austria Vienna (Aut)-QPR (Eng)

19:00 Bad Gleichenberg (Aut)-Kapfenberg (Aut)

19:00 Cambuur (Ned)-Harkemase Boys (Ned)

19:00 Chemnitzer (Ger)-Alanyaspor (Tur)

19:00 Club Brugge (Bel)-Lok. Zagreb (Cro)

19:00 Eutin (Ger)-Schwerin (Ger)

19:00 G.A. Eagles (Ned)-Excelsior (Ned)

19:00 Gleisdorf (Aut)-Lebring (Aut)

19:00 Hohenems (Aut)-Eschen (Lie)

19:00 Hull (Eng)-Lincoln (Gib)

19:00 Kaiserslautern (Ger)-Wimbledon (Eng)

19:00 Lafnitz (Aut)-Haladas (Hun)

19:00 Montpellier (Fra)-Beziers (Fra)

19:00 Nimes (Fra)-Rodez (Fra)

19:00 PSV (Ned)-Aris (Gre)

19:00 SC Bisamberg (Aut)-ASK Elektra (Aut)

19:00 SV Wildon (Aut)-Deutschlandsberger (Aut)

19:00 WSC Wels (Aut)-Edelweiss (Aut)

19:00 Wuppertaler (Ger)-Nijmegen (Ned)

19:10 Horn (Aut)-Kremser (Aut)

19:30 Aarau (Sui)-Solothurn (Sui)

19:30 Hamburg-Eimsbutteler BC (Ger)-Hamm United (Ger)

19:30 Homberg (Ger)-Oldenburg (Ger)

19:30 Jeddeloh (Ger)-Delmenhorst (Ger)

19:30 VV RCS (Ned)-Den Haag (Ned)

19:30 Winterthur (Sui)-Bruhl SG (Sui)

20:00 Bath (Eng)-Exeter (Eng)

20:00 Klampfer Gabersdorf (Aut)-Tus Stein Reinisch (Aut)

20:00 Llanelli (Wal)-Garden Village (Wal)

20:00 Thalwil (Sui)-Lachen/Altendorf (Sui)

20:00 U. Cluj (Rou)-PAOK (Gre)

20:30 Chelmsford (Eng)-Dagenham & Red. (Eng)

20:30 Harrogate (Eng)-Darlington (Eng)

20:30 Nottingham U23 (Eng)-Cambridge Utd (Eng)

20:30 St. Johnstone (Sco)-Inverness (Sco)

20:30 Yeovil (Eng)-Hereford (Eng)

20:45 Braintree (Eng)-West Ham U23 (Eng)

20:45 Chester (Eng)-Dulwich Hamlet (Eng)

20:45 Enfield Town (Eng)-FC United (Eng)

20:45 Frickley (Eng)-East Stirlingshire (Sco)

20:45 Slimbridge (Eng)-Gloucester (Eng)

20:45 Southend (Eng)-Weymouth (Eng)

20:45 Widnes (Eng)-Southport (Eng)

21:00 Betis (Esp)-Sheffield Utd (Eng)

21:00 Setubal (Por)-CD Cova da Piedade (Por)