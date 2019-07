Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

LIVE TMW - Juve-Rabiot: visite in corso, poi le firme e l'ufficialità

11.14 - La maglia - Adrien Rabiot sarà il secondo acquisto a parametro zero dell'estate della Juventus e dopo l'ufficialità lascerà per qualche altro giorno di vacanza Torino per poi tornare e mettersi subito a disposizione di Maurizio Sarri. Il centrocampista transalpino, secondo...