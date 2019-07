Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

11:30 Adelaide United (Aus)-NE Metrostars (Aus)

11:30 Penafiel (Por)-Santa Clara (Por)

12:00 Bechem United (Gha)-Aduana Stars (Gha)

15:00 AEL Limassol (Cyp)-Oleksandriya (Ukr)

16:00 Balkany (Ukr)-Desna (Ukr)

16:00 Kramatorsk (Ukr)-Olimpik Donetsk (Ukr)

16:00 Metalist 1925 (Ukr)-Kremin (Ukr)

16:30 Jena (Ger)-Halberstadt (Ger)

17:00 FC Kosice (Svk)-West Ham U23 (Eng)

17:00 FC Oss (Ned)-Waalwijk (Ned)

17:00 H. Tel Aviv (Isr)-Chrobry Glogow (Pol)

17:00 Minaj (Ukr)-Ahrobiznes Volochysk (Ukr)

17:00 Paris FC (Fra)-Dijon (Fra)

17:15 Roskilde (Den)-Bronshoj (Den)

17:30 Quevilly Rouen (Fra)-Boulogne (Fra)

18:00 Belisce (Cro)-Osijek 2 (Cro)

18:00 Guingamp (Fra)-Cholet (Fra)

18:00 Hanau (Ger)-Oberrodenbach (Ger)

18:00 Innsbruck (Am) (Aut)-Genoa (Ita)

18:00 Maritimo (Por)-Farense (Por)

18:00 Metz (Fra)-Charleroi (Bel)

18:00 Neustadt (Aut)-Freiburg II (Ger)

18:00 Pinkafeld (Aut)-Rapid Vienna (Aut)

18:00 S. Bratislava B (Svk)-Austria Vienna (Am) (Aut)

18:00 Slaven Belupo (Cro)-Siofok (Hun)

18:00 Velvary (Cze)-Bohemians 1905 (Cze)

18:30 1980 Wien (Aut)-Favoritner (Aut)

18:30 Aachen (Ger)-Elversberg (Ger)

18:30 Eintracht Northeim (Ger)-Paderborn (Ger)

18:30 Galanta (Svk)-Blava Jaslovske Bohunice (Svk)

18:30 Kottingbrunn (Aut)-Traiskirchen (Aut)

18:30 Liefering (Aut)-Grodig (Aut)

18:30 Nancy (Fra)-Troyes (Fra)

18:30 Sele Zell (Aut)-KAC 1909 (Aut)

18:30 SV Frauental (Aut)-Sturm Graz II (Aut)

18:30 Yverdon (Sui)-Grenoble (Fra)

19:00 Asko Gmund (Aut)-SC Landskron (Aut)

19:00 Aves (Por)-Agueda (Por)

19:00 Bruck Leitha (Aut)-Kittsee (Aut)

19:00 Cigand SE (Hun)-Gesztely (Hun)

19:00 Drochtersen/Assel (Ger)-Kiel (Ger)

19:00 Groningen (Ned)-FC Emmen (Ned)

19:00 Heiligenkreuz (Aut)-Pachern (Aut)

19:00 Heracles (Ned)-Excelsior (Ned)

19:00 Hvidovre (Den)-BK Frem (Den)

19:00 Kriens (Sui)-Cham (Sui)

19:00 Langenrohr (Aut)-Wiener Linien (Aut)

19:00 Lebring (Aut)-SU Straden (Aut)

19:00 RFC Raeren (Bel)-Eupen (Bel)

19:00 St. Pauli (Ger)-SC Weiche-08 (Ger)

19:00 Straelen (Ger)-Venlo (Ned)

19:00 Usv Hengsberg (Ger)-Unterpremstatten (Aut)

19:00 VFB Dillingen (Ger)-Elversberg II (Ger)

19:00 Waregem (Bel)-Oostende (Bel)

19:00 Wiener (Aut)-Margarethen (Aut)

19:30 Colonia II (Ger)-Hurth (Ger)

19:30 Extremadura UD (Esp)-Reading (Eng)

19:30 Peralada (Esp)-Espanyol (Esp)

20:00 Chorley (Eng)-Preston (Eng)

20:00 Millwall (Eng)-Braga (Por)

20:00 Undy (Wal)-Newport (Wal)

20:00 Wimbledon (Eng)-Bournemouth (Eng)

20:20 Dresda (Ger)-Paris SG (Fra)

20:30 Basingstoke (Eng)-Luton (Eng)

20:30 Blyth (Eng)-Morpeth (Eng)

20:30 Boreham Wood (Eng)-QPR (Eng)

20:30 C. Rangers (Nir)-Lisburn (Nir)

20:30 Chester (Eng)-Carlisle (Eng)

20:30 Eastbourne Boro (Eng)-Millwall U23 (Eng)

20:30 Ebbsfleet (Eng)-Charlton (Eng)

20:30 Eccleshill (Eng)-Bradford City (Eng)

20:30 Farsley (Eng)-Rotherham (Eng)

20:30 Harrogate (Eng)-Guiseley (Eng)

20:30 Hungerford (Eng)-Swindon (Eng)

20:30 Loughgall (Nir)-Glenavon (Nir)

20:30 Matlock (Eng)-Chesterfield (Eng)

20:30 Northampton (Eng)-Sheffield Wed (Eng)

20:30 Olympiakos (Gre)-Nottingham (Eng)

20:30 Salisbury (Eng)-Swindon (Eng)

20:30 Scunthorpe (Eng)-Leicester (Eng)

20:30 Telford (Eng)-Solihull Moors (Eng)

20:30 Torquay (Eng)-Plymouth (Eng)

20:30 Wealdstone (Eng)-Colchester (Eng)

20:30 Weston-super-Mare (Eng)-Exeter (Eng)

20:45 Atherton (Eng)-Altrincham (Eng)

20:45 Barnet (Eng)-Crystal Palace (Eng)

20:45 Barrow (Eng)-Morecambe (Eng)

20:45 Bath (Eng)-Bristol Rovers (Eng)

20:45 Bedford (Eng)-Kettering (Eng)

20:45 Biggleswade Town (Eng)-St. Albans (Eng)

20:45 Blackpool (Eng)-AFC Fylde (Eng)

20:45 Bognor Regis (Eng)-Portsmouth (Eng)

20:45 Brackley Town (Eng)-Milton Keynes (Eng)

20:45 Burton (Eng)-Sheffield Utd (Eng)

20:45 Curzon Ashton (Eng)-Crewe (Eng)

20:45 Dartford (Eng)-Gillingham FC (Eng)

20:45 Dover (Eng)-Maidstone (Eng)

20:45 Dulwich Hamlet (Eng)-Bromley (Eng)

20:45 Dungannon (Nir)-Portadown (Nir)

20:45 Eastleigh (Eng)-Oxford Utd (Eng)

20:45 Halifax (Eng)-Doncaster (Eng)

20:45 Hampton & Richmond (Eng)-Chesham (Eng)

20:45 Hamworthy (Eng)-Winchester (Eng)

20:45 Herne Bay (Eng)-Hemel Hempstead (Eng)

20:45 Lincoln Utd. (Eng)-Alfreton (Eng)

20:45 Longford (Irl)-Warrenpoint (Nir)

20:45 Shildon (Eng)-Spennymoor (Eng)

20:45 Stevenage (Eng)-Peterborough (Eng)

20:45 Tonbridge (Eng)-Sutton (Eng)

20:45 Witton (Eng)-Crewe (Eng)

20:45 Woking (Eng)-Wycombe (Eng)

20:45 Yeovil (Eng)-Swansea (Wal)

21:30 FC Porto (Por)-Fulham (Eng)