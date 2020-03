Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

vedi letture

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

13:00 Sarpsborg 08 (Nor)-Kongsvinger (Nor)

13:00 Stjordals Blink (Nor)-Kristiansund (Nor)

14:00 Sarpsborg 08 (Nor)-Raufoss (Nor)

15:00 Aalesund (Nor)-Ranheim (Nor)

18:30 Arboga (Swe)-Skiljebo (Swe)

19:00 Lindome (Swe)-Orgryte (Swe)

19:30 Torns (Swe)-FK Hassleholm (Swe)