Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

10:00 Benesov (Cze)-Mas Taborsko (Cze)

10:00 Bohemians 1905 B (Cze)-Slavia Praga B (Cze)

10:00 Sepsi Sf. Gheorghe (Rou)-Chindia Targoviste (Rou)

10:00 TP-T (Fin)-TT JP-Kerho ACE (Fin)

10:00 U Craiova (Rou)-Viitorul Constanta (Rou)

10:15 Admira Prague (Cze)-Vltavin (Cze)

10:30 HJK (Fin)-Gnistan (Fin)

10:30 Hlucin (Cze)-Odra Petrkovice (Cze)

10:30 Vaduz (Lie)-Zurigo (Sui)

11:00 Aarau (Sui)-Thun (Sui)

11:00 Banga (Ltu)-Neptunas (Ltu)

11:00 KaaPo (Fin)-TPK Turku (Fin)

11:00 Luzern (Sui)-Schaffhausen (Sui)

12:00 SalPa (Fin)-PaiHa (Fin)

12:00 Sogndal (Nor)-Aalesund (Nor)

12:00 Tampere Utd (Fin)-Toejoen Veikot (Fin)

13:00 JJK Jyvaskyla (Fin)-TPV (Fin)

13:00 Sarpsborg 08 (Nor)-Sandefjord (Nor)

13:00 SJK (Fin)-Haka (Fin)

13:00 Winterthur (Sui)-YF Juventus (Sui)

13:00 Young Boys (Sui)-Lausanne (Sui)

13:15 TPS Turku (Fin)-PIF Pargas (Fin)

13:30 U Craiova (Rou)-Viitorul Constanta (Rou)

13:45 Servette (Sui)-Xamax (Sui)

14:00 Honka (Fin)-Lahti (Fin)

14:00 KuPS (Fin)-KPV (Fin)

14:00 MuSa (Fin)-P-Iirot Rauma (Fin)

14:00 Oulu (Fin)-Hercules (Fin)

14:00 Plzen B (Cze)-Pisek (Cze)

14:00 Rovaniemi (Fin)-AC Kajaani (Fin)

14:00 Slovan Bratislava (Svk)-Pohronie (Svk)

14:00 Stjarnan (Ice)-Leiknir (Ice)

15:00 MyPa (Fin)-Sudet (Fin)

15:00 Nitra (Svk)-Ruzomberok (Svk)

16:00 EPS (Fin)-Espoo (Fin)

17:00 Bystrc (Cze)-Kunstat (Cze)

17:00 Nachod (Cze)-Chlumec nad Cidlinou (Cze)

17:00 Trutnov (Cze)-Dvur Kralove (Cze)

18:00 Sandnes (Nor)-Viking (Nor)