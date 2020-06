Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

11:00 Kon Tum (Vie)-Fishsan Khanh Hoa (Vie)

11:00 Slavia Praga B (Cze)-Plzen B (Cze)

12:00 Lausanne Ouchy (Sui)-Servette (Sui)

13:00 Ilves (Fin)-SJK (Fin)

14:00 FCSB (Rou)-FC Voluntari (Rou)

15:00 Luzern (Sui)-Lausanne (Sui)

17:00 KPV (Fin)-Jaro (Fin)

17:00 Mas Taborsko (Cze)-Pisek (Cze)

17:30 Bohumin (Cze)-Hlucin (Cze)

17:30 Vyskov (Cze)-Blansko (Cze)

18:00 Din. Zagabria 2 (Cro)-Zdralovi (Cro)

18:00 Gorica (Slo)-Jadran Dekani (Slo)

18:00 Haugesund (Nor)-Viking (Nor)

18:00 HJK (Fin)-Honka (Fin)

18:00 Nachod (Cze)-Trutnov (Cze)

18:00 Sandefjord (Nor)-Mjondalen (Nor)

18:00 Vysoke Myto (Cze)-Zivanice (Cze)

18:30 Benesov (Cze)-Bohemians 1905 B (Cze)

19:00 Sarpsborg 08 (Nor)-Start (Nor)