Amoruso: "Gli spintoni di Ribery? Sono cose da bambino stupido"

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana, parlando dell'episodio che ha visto protagonista Ribery, poi squalificato per tre giornate. "Era in netto calo fisico, non riusciva più a dare quello che dà di solito e quindi è stato sostituito. Era arrabbiato, ma con gli spintoni ha rischiato più quello che gli hanno comminato, non puoi mettere le mani addosso ad un arbitro, specialmente se sei un giocatore di un certo calibro come lui: sono cose da bambino stupido".