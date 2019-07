Amoruso assolve Szczesny: "Niente colpe su Kane, l'errore è di Rabiot"

© foto di Federico De Luca

Ospite degli studi di Sportitalia, l'ex calciatore Lorenzo Amoruso ha assolto Szczesny per il gol da centrocampo subito oggi contro il Tottenham: "Non posso dare delle colpe a Szczesny per un semplice motivo: perché i portieri, nel gioco attuale, devono stare fuori dai pali, devono accorciare, perché se c'è un appoggio all'indietro non possono stare sulla linea di porta. Fondamentalmente le responsabilità sono di Rabiot. Tra l'altro Szczesny è sul dischetto, non è neanche fuori area, oggi è normalissimo stare lì. Kane poi è stato fortunato a metterla nell'angolo, ma ha cercato quel gol e già cercarlo è tanta roba".