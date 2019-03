Amoruso: "Kean rappresenta il futuro della Juventus e della Nazionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di MC Sport, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex calciatore Nicola Amoruso: “Kean? È un ragazzo di qualità, ha fame, entusiasmo. Penso che possa fare entrambi i ruoli, da prima punta e da seconda. Sa giocare, ha una grande forza fisica. Sa sempre dove trovarsi, ogni volta che è entrato ha fatto gol, poteva segnare anche in Champions League contro l’Atletico. Rappresenta il futuro della Juventus e della Nazionale. Può diventare un ottimo giocatore, un campione lo dirà il tempo. Sicuramente ci sono tutte le premesse perché diventi un giocatore importante. Poi la Juventus è brava a gestire i giovani, è l’ambiente ideale per crescere. Sta trovando sempre più spazio in una squadra di campioni, sicuramente è un ottimo inizio”.

L’Ajax? “La partita con l’Atletico Madrid è stata una delle più belle degli ultimi anni soprattutto per la situazione che si era venuta a creare. La Juventus non molla mai, lo ha dimostrato in una partita assolutamente difficile. Allegri ha confessato che era la partita che avrebbe voluto fare a Madrid. Sono stati tutti eccezionali, nessuno ha sbagliato niente né dal punto di vista tattico e mentale. Con l’Ajax sembra a tutti abbordabile, ma non bisogna sottovalutare la spensieratezza di questi ragazzi. Credo che la lezione di Madrid sia servita a qualcosa. Da questo momento in poi credo che l’approccio mentale la Juventus non lo sbaglierà. L’Ajax ha ottimi giocatori, ma credo che la Juventus sia superiore”.

Douglas Costa? “Sia lui che Cuadrado sono mancati, sono due giocatori importanti. Al momento giusto possono far cambiare ritmo alla partita. Avere soprattutto Douglas Costa sarebbe importante per lo sprint finale della stagione”.