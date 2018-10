Amoruso sulla Fiorentina: "Lafont sembra voglia fare il gradasso"

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato così della squadra viola ai microfoni di Radio Bruno del cammino viola: "Non capisco perché sui calcio d’angolo nessuno va a cercare la palla con un colpo di testa, come si faceva un tempo. Vitor Hugo è alto e ha un buono stacco di testa, potrebbe farlo di più e meglio. Squadra viola? In alcune partite la Fiorentina può mettere sotto chiunque ma contro la Lazio mi aspettavo un’aggressività diversa. Quella di Roma era un’occasione per crescere e non è stata sfruttata. Chiesa? Dobbiamo ricordare che Gasperini ha fatto diventare capitano un giocatore, Masiello, che a Bari vendeva le partite. La polemica è sterile. Lafont? Ha qualità importanti ma sbaglia l’approccio in alcune situazioni, sembra quasi voglia fare il gradasso. Poi un’altra cosa: non so che lingua parla la difesa viola viste le molte nazionalità. E la comunicazione nel reparto arretrato è fondamentale. Pjaca? Non ha la condizione fisica e deve ancora imparare come si gioca in Italia".