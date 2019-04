Amuso: "Arsenal schizofrenico, per il Napoli c'è ancora speranza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Montecarlo Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il corrispondente da Londra dell'Ansa Lorenzo Amuso ha commentato il momento vissuto dal Napoli di Carlo Ancelotti in vista del ritorno di Europa League contro l'Arsenal. "Quella londinese - ha detto - è una squadra schizofrenica, il rendimento tra casa e in trasferta è troppo diverso. Ha rimediato sei sconfitte esterne in Premier, subendo quasi due gol a partita. Questo lascia ben sperare al Napoli. Il rendimento esterno colpa dei difetti di personalità? Lo dicono i numeri, il San Paolo può fare la differenza per la squadra partenopea. In Europa League i gunners hanno perso fuori casa contro il BATE Borisov e contro il Rennes, ci sono limiti di personalità, di maturità, di consapevolezza e di fiducia. Evidentemente in casa i limiti sono nascosti, in trasferta vengono fuori. Il San Paolo può mettere in difficoltà l'Arsenal che, in trasferta, è più che vulnerabile. Per il tipo di gioco che sviluppa, concede spazi in difesa. In trasferta, lontano dall'Emirates, queste occasioni per gli avversari sono anche più numerose. L'Arsenal riesce a darà il meglio di sé quando deve proporre gioco, non è capace di difendere. Se vuole speculare sul risuyltato dell'andata, rischia tanto".