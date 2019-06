Ancelotti compie 60 anni, gli auguri di Conte: "Meriti tante altre vittorie"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Compie oggi 60 anni l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. Un compleanno speciale che il suo prossimo 'antagonista' in Serie A Antonio Conte ha voluto festeggiare a distanza insieme a lui. Questo il messaggio di auguri inviato dal nuovo tecnico dell'Inter in un video diffuso da Sky Sport: "Ciao Carlo, tantissimi auguri per i tuoi 60 anni. Spero che tu li stia festeggiando in famiglia. Che dirti... Hai avuto tantissime soddisfazioni e vittorie in carriera sia come giocatore che come allenatore. Ti auguro altrettanto perché lo meriti sia come professionista che come uomo. Un grande abbraccio, spero di vederti presto".