© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti, fresco di interruzione del rapporto lavorativo come allenatore del Napoli, ieri sconfitto 1-2 dal Parma alla prima con il nuovo tecnico Gattuso, fa gli auguri al Milan per i 120 anni di storia della società, tramite le sue pagine social ufficiali. Ecco le sue parole nei confronti del Diavolo, a corredo di una foto che lo vede sia nei panni di calciatore che in quelli di tecnico dei rossoneri: "Buon compleanno Milan!! Non sei più un ragazzino, ma i ricordi, i trionfi, la passione e l‘amore che tante persone provano per te, ti faranno essere per sempre giovane".