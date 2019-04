© foto di Federico Gaetano

Un punto in due partite, per il Napoli, e giovedì delicata sfida con l'Arsenal per l'Europa League. Giorgio Ciaschini, storico collaboratore di Carlo Ancelotti, parla di questo ed altro a parla a Radio Marte: “Il Napoli può sicuramente fare bene contro l’Arsenal, al momento mi sembra una squadra un po’ confusa. Sta funzionando poco il pressing nella trequarti e quindi gli azzurri concedono troppo. Allan e Koulibaly non stanno attraversando un buon momento. C’è troppo spazio tra il centrocampo e la difesa. Questo aspetto va sicuramente migliorato in Europa League. L’Arsenal è una squadra forte e ora verificare la condizione di qualche acciaccato. La partita non andrà caricata più di tanto, bisognerà concentrarsi dal punto di vista tattico per mettersi in campo in considerazione dell’Arsenal”.