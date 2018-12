Ancelotti, lo storico vice: "La passione di Napoli non si trova altrove"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Ciaschini, storico vice di Carlo Ancelotti, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del Napoli: "Ora gli azzurri hanno delle partite abbordabili e non deve sbagliarle. Il pari al San Paolo contro il Chievo? Nel calcio tutto può cambiare con un gol. A volte la palla non va dentro neanche con venti occasioni, altre volte invece si riesce a segnare con facilità. Le squadre che vincono sono quelle che hanno continuità e che riescono ad affrontare tutte le partite, anche le più facile, con la massima determinazione. Ancelotti non è un uomo freddo, si lascia coinvolgere dall'ambiente in cui si trova. L'ambiente di Napoli gli ha trasmesso una passione e un calore che in altre situazioni non abbiamo trovato, anche insieme".