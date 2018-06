Ancelotti scherza alla tv messicana: "Senza Italia tiferò Messico"

Fonte: TuttoNapoli.net

Carlo Ancelotti, allenatore azzurro, è attualmente impegnato a fare da opinionista e commentatore per una televisione messicana in occasione dei Mondiali. E' in Russia, il tecnico di Reggiolo, che parla così dell'assenza dell'Italia: "Tutti gli allenatori vengono criticati, soprattutto i commissari tecnici delle nazionali. Il Messico deve fare il suo percorso passo dopo passo. Il girone è difficile. Sono molto triste perché non a questi Mondiali non c'è l'Italia, di conseguenza mi metto la maglia del Messico e faccio il tifo per il Messico".