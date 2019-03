© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna , tenuta alla vigilia della sfida contro il Red Bulls Salisburgo, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato dei tanti errori in zona gol della squadra partenopea: "San Gennaro non ci sta aiutando (ride, ndr), ma dobbiamo far meglio. Le statistiche confermano che dobbiamo far meglio sotto porta".