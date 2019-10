Tra le tante voci che si sono levate contro la scelta della FIGC e della Puma di mandare in campo l'Italia con la maglia verde, c'è anche quella di Bruno Vespa. Via Twitter, il noto giornalista ha scritto: "L’Italia gioca con la maglia verde. Bella. Ma quella azzurra è più bella. Perché è la nostra. Non si svende la storia".

