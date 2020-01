Anche Kean scrive a Zaniolo: "Sii forte amico mio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Protagonisti di tante avventure e disavventure in Nazionale, Moise Kean ha voluto riservare un pensiero a Nicolò Zaniolo, operato ieri dopo la rottura del crociato in Roma-Juventus: “Sii forte amico mio, ti sono vicino”, ha scritto su Instagram il giovane attaccante. Per il centrocampista uno stop quantificabile in 5-6 mesi.