Anche la Juve sulle tracce del baby attaccante Kevin Leone

Tanti club tengono d'occhio il giovane attaccante della Sampdoria Kevin Leone, che si è messo in luce nel corso dell'ultima stagione in Under 15. Tra le società interessate ci sarebbe anche la Juve, oltre che alcuni club stranieri. L'entourage del calciatore per adesso resta in attesa, Leone brucia le tappe e il telefono squilla sempre più con insistenza.