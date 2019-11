© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un bomber in più per l'Inter, impegnata questa sera a Dortmund contro il Borussia. Anche Christian Vieri, scrive Tuttosport, è volato in Germania per seguire la sua ex squadra. E chissà che la sua presenza non possa portare bene a Romelu Lukaku, ancora a secco in questa edizione della Champions League.