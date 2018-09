© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un record per l'Andorra: il pareggio contro il Kazakistan per 1-1 rappresenta il quinto risultato utile consecutivo per la piccola nazionale europea. Che, per la prima volta nella sua storia, gioca cinque partite consecutive senza perdere. Nel 2018 solo sei squadre europee sono imbattute: Spagna, Macedonia, Romania, Ucraina, Kosovo e Andorra.