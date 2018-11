Andrea Bosco: “Cretini? Stupidelli!”

Fonte: Andrea Bosco per tutto juve.com

Certo che la gente è comica. Ma come si è permesso Bonucci a dare dei “cretini“ ai tifosi (milanisti) che l'hanno fischiato al Meazza con la maglia della Nazionale? Non si fa, non si può, non si deve. Se tradisci tua moglie - per dirla con un collega – mica ti aspetterai dei fiori ?

Collega: mettere a fuoco l'obiettivo. La “moglie“ di Bonucci è la Juventus. Il Milan l'“amante “ di qualche mese: incazzata per essere stata mollata.

Il doppio giro di valzer di Bonucci non mi è piaciuto. Chi mi segue, lo sa. Ma stavolta sto con lui. Chi fischia un giocatore con la maglia della Nazionale è un “cretino“. O esiste un'altra definizione? Stupidello : andrebbe bene ?

Mentre scrivono che Marotta, prossimo crack dell'Inter ne prenderà almeno tre tra Milinkovic Savic, Rakitic, Verratti, Rabiot, Barella, Tonali (e non si capisce chi cederà visto che l'Inter per il suo fair play è fuori per una quarantina di milioni), la cosa più dadaista del pianeta calcio, arriva da Parigi. Dove è trapelata la “triade “ per il prossimo Pallone d'Oro . Ci sono un croato e due francesi. Non c'è Messi ( annata così - così ) e non c'è Ronaldo. Che ne ha vinti tanti e pare abbia “stancato“. Ma soprattutto, pare, sia stato “punito“ per la faccenda relativa al presunto (per ora, o no?) stupro. E quindi nonostante in stagione ne abbia segnati 44 in 44 partite (non è un refuso), nonostante abbia realizzato il gol più spettacolare del 2018, nonostante abbia vinto la terza Champions di fila, i giornalisti, che “France Football“ ha chiamato a votare, hanno stilato una terna composta da M'Bappè, Modric e Varane. Fossi in quella giuria, sarei a disagio. A farne parte.