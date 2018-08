Andrea Bosco: Juve, i problemi sono tre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allegri è pagato per operare scelte. Uno che vince quattro scudetti di fila sa quello che deve fare. Ma immagino che anche Allegri sia consapevole che i principali problemi da risolvere sono tre.

Primo: migliorare il gioco che inevitabilmente sta in questo periodo dell'anno andando a singhiozzo.

Secondo: affinare l'intesa con Ronaldo. Oggi il portoghese parla un altro linguaggio. Più che di tecnica si tratta di filosofia e di atteggiamento. Serve migliorare il palleggio, serve giocare la palla senza frenesia ma con una maggiore velocità di esecuzione. Troppi giocatori alla Juve “ponzano“ adagiati su un andamento lento che è uno dei difetti del calcio italiano. Che non a caso fuori dal Bel Paese, va in sofferenza.

Terzo: trovare un ruolo a Dybala. Mio modesto pensiero: nessun ruolo. Uno come Dybala rende al massimo inseguendo il suo estro. Allegri è un allenatore che ha difficoltà a concedere “estro“ ai suoi giocatori. Il suo mantra è l'equilibrio tra i reparti. E' il mantra che lo ha portato lontano e ad essere così vincente. Ma per l'Europa, soprattutto, la Juventus dovrà cambiare pelle. Si scrive Ronaldo, si legge Tinozza dalle Grandi Orecchie. Per portarla a Torino serviranno qualità e fortuna. Ma sapete come funziona con la Dea: se ti tieni un Dybala in panca, capace che la Divinità, si giri dall'altra parte. Chiudo con un pensiero - ne sono consapevole- al peperoncino: Milinkovic Savic? Quello visto all'Allianz non può valere più di 40 milioni. Quello visto all'Allianz.