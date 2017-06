Andrea Bosco: "Juve serve un fuoriclasse"

Fonte: Andrea Bosco

Ora, certamente stupirò i miei lettori. Ma io al netto dei Bernadeschi o dei Douglas Costa (ottimi) , imbastirei una operazione “folle“ . Dopo la batosta di Cardiff, la Juventus abbisogna anche mediaticamente di dare una risposta forte. Io andrei a prendermi l'erede di Ronaldo. Ce ne sono due. Uno – Gabriel Jesus - è del City e non è in vendita. L'altro si chiama Mbappè e forse il Monaco lo venderà. Costa 120 milioni Mbpappè? La Juve ha la forza economica per una simile operazione. Prenderebbe una seconda punta con le caratteristiche di un esterno, con leve lunghe, dribbling e grande fiuto del gol. Uno come Mbappè farebbe giocare meglio anche Higuain (inguardabile quando è costretto a ricevere la palla spalle alla porta) . E' Mbappè il giocatore (18 anni) che serve alla Juventus. Un grande investimento per il futuro .

Ma soprattutto prendere Mbappè, inseguito dal Real, sarebbe una risposta da Juve a Florentino Perez. Ci avete asfaltati a Cardiff, ma non ci sentiamo battuti. E ne siamo a tal punto convinti da sfilarvi da sotto il naso il vostro principale obiettivo di mercato .

Serve alla Juve fare la voce grossa. Serve una risposta da prima della classe. Investire su Mbappè - tra l'altro - significherebbe investire sul futuro

Credo poco alla suggestione Iniesta: a me pare una replica della telenovela Mascherano. Un mal di pancia quello del Professore, che sembra di tipo finanziario. Ma avesse gambe la suggestione, sarebbero i piedi di Iniesta, una benedizione .

Spero invece vada in porto nonostante l'ostilità dei Della Valle, l'operazione Bernadeschi. Perché Bernadeschi? Perché sa giocare a destra e a sinistra. Sa giocare da esterno e da trequartista. E con un congruo lavoro Bernadeschi potrebbe diventare un grande interno, dotato com'è di fisico, velocità , tecnica e tiro .

Pare che la Juve per il centrocampo segua Fabinho. Giocatore di sostanza, poco appariscente. In un centrocampo a tre (quindi Allegri dovrebbe cambiare modulo) potrebbe essere una soluzione. In uno a due decisamente non lo vedo . La mia preferenza? Goretska: scade nel 2018 e ha il medesimo procuratore di Khedira .

Questo lo stato dell'arte.

Io credo che tra qualche giorno Allegri dovrebbe spiegare (senza reticenze) cosa è davvero accaduto nello spogliatoio di Cardiff tra un tempo ed un altro. I tifosi che giustamente sono andati ad applaudire la Juve al rientro a Torino, meritano chiarezza.

Al rientro sul prato del Millennium dopo l'intervallo,la Juve non ha perso solo la partita. La Juve è stata presa a pallate dal Real: sembrava una squadra di serie A2 sul parquet contro i Warriors di Curry e Durant. Una spiegazione è dovuta .