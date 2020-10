Andrea Bosco: "Mercato Juve, spunta un asso dalla manica di Paratici?”

Sul mercato si osserva che alcuni proprio “non se ne vogliono andare“. Il pensiero va a Khedira e a Costa, due giocatori visibilmente ai margini del progetto Juve. Giocatori che o rifiutano (come Costa) ogni destinazione che a parer loro non sia “di blasone“ . Oppure, come Khedira, che non vogliono rinunciare ad un euro dello stipendio, opponendosi alla rescissione. Colpa anche della Juventus che ai vari Khedira, Higuain e Costa ha concesso principeschi contratti , salvo trovarsi prigioniera di situazioni senza soluzione. Quella più fastidiosa appare legata al turco tedesco, più degente per infortuni nelle ultime due stagioni, che presente sul campo. Se Khedira non rescinderà appare destinato alla tribuna, forse persino ad essere messo fuori rosa. Ovviamente Khedira si fa forte di un contratto che la Juventus ha sottoscritto senza che nessuno le puntasse una pistola alla tempia. Ma la sgradevole sensazione che il giocatore stia ricattando la sua società è presente .

Costa e Khedira stanno bloccando le trattative della Juventus. Sono sul mercato anche Rugani e De Sciglio, ma immagino che per i due italiani la collocazione lontano da Torino possa essere più facilmente trovata.

Mancano pochi giorni al termine delle trattative. E la Juventus, che sta trattando Chiesa, è chiamata ad accelerare. Ma prima dovrà uscire il rompicapo Costa. La Juventus , pare, stia trattando anche Marco Alonso. Buon profilo, ma Gosens è decisamente altra roba rispetto allo spagnolo. Bisognava lusingare l'Atalanta qualche mese fa. Oggi appare difficile che la Dea metta il tedesco tra i cedibili. Si parla sempre di Kean come quarta punta, a patto che l'Everton si disponga ad un prestito con diritto ( e non obbligo ) di riscatto. La Juve ha fiducia che Kean a Torino possa risorgere. Ma non vorrebbe avere i vincoli che un obbligo, imporrebbe. Infine: non ci sono trattative in corso per un centrocampista. E un profilo da Juve, da reperire, è assai difficile. Ma un centrocampista che sappia verticalizzare, a Pirlo servirebbe. Oggi con gli elementi in rosa , il centrocampo della Juventus non figura tra i migliori dieci del Continente. Imparagonabile rispetto a quello del recente passato che annoverava Vidal, Pirlo, Pogba e Marchisio .

Ma non è detto, tuttavia, che Paratici non tiri fuori a sorpresa un asso dalla manica. Magari “creativamente“. Come usa dire il dirigente della Juve .