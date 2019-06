Andrea Bosco: Sarri in missione da Cristiano

© foto di Federico De Luca

Ha fatto bene, Maurizio Sarri ad andare in visita da Cristiano Ronaldo? Fa bene il neo allenatore della Juventus a contattare i giocatori più importanti della squadra, confrontandosi con loro prima di cominciare a lavorare ?

Per me fa benissimo. Dimostra pragmatismo e anche una certa umiltà da parte di Sarri nell'ascoltare. Potrebbe questa iniziativa scontentare i giocatori che non saranno interpellati? Non credo. I giocatori magari hanno un ego smisurato (e non accade come è noto solo tra i giocatori di calcio), ma ognuno di loro, immagino, abbia anche la consapevolezza dei proprio limiti. Sanno di non essere tutti “eguali“. E che alcuni di loro contano di più. Che i loro pensieri “pesano“ di più .

Quindi: bravo Sarri. Specie se ne uscirà un confronto costruttivo. Sarri sa che il “tempo“ alla Juventus lo “incalzerà“. Decidere di giocare d 'anticipo, di portarsi avanti con il lavoro prima del giorno ufficiale del ritiro, mi sembra una mossa intelligente .

Per l'attacco continua a girare la suggestione Icardi. Giocatore che potrebbe non servire se – come pare – Sarri punterà in maniera decisa sul recupero di Dybala con la possibilità di farlo giocare in coppia con Ronaldo.

Le difficoltà che Paratici sta incontrando per Federico Chiesa, potrebbero consegnare la fascia destra a Bernardeschi (a me personalmente piacerebbe vederlo mezz'ala) e a Costa. Senza ulteriore esborso economico in un settore che al momento oltre al Berna, a Costa e al centrocampista offensivo Cuadrado, vede in rosa Mandzukic, Kean e (probabilmente) Higuain. Alcuni saranno ceduti: non è detto vengano sostituiti .