Andrea Bosco: Tuttojuve.com si dissocia dalle fake news

Mi concentro sul comunicato che Tuttojuve.com ha dovuto fare per dissociarsi da una fake news (rissa sfiorata nello spogliatoio della Juventus) e per spiegare che il sito che l'ha pubblicata - chiamato anch'esso Tuttojuve - è una testata non giornalistica, non registrata.

Falsa notizia che Dagospia ha ripreso sulla sua home-page, senza un adeguato controllo.

Il ladri di identità sono frequenti sul web. Ma un “punto com“ fa tutta la differenza del mondo. Dovrebbe farla anche per gli “spioni“ professionali.

Non so perché continuo ad indignarmi. Mentre l'ex presidente della Repubblica, Napolitano era in sala operatoria, sul web gli hanno augurato ogni indecenza. Su denuncia di un parlamentare, la Polizia Postale ha avviato una (inutile?) inchiesta.

La cosa che dovrebbe preoccupare non sono le patologie dei Crozza-Napalm che sulla tastiera sfogano ogni tipo di frustrazione. La cosa preoccupante è che questa immondizia abbia dignità di notizia.

Qualcuno potrebbe dedurre da queste riflessioni una volontà censoria. Rispondo con le parole di D.H. Lawrence: “La libertà è una grande realtà. Ma significa, soprattutto, libertà dalle menzogne“ .

Il saggio da cui sono tratte si intitola “Pornografia e oscenità“.

Lawrence lo scrisse nel 1929, sei anni dopo aver soggiornato presso gli indiani Pueblo. In quel periodo D.H forse affinò capacità profetiche .

Ho rinvenuto un libro nella mia biblioteca. Si intitola “Gli indiani del Gran Canon: quel favoloso treno per Santa Fè“ dell'antropologa canadese Teri.C. Mc Luhan. Con sorpresa ho trovato all'interno anche un ritaglio con la mia recensione (19 gennaio 1986) per “Il Giornale“ diretto da Indro Montanelli.

Scrivevo: “ …. i resti di Lawrence sono sepolti nei pressi del Pueblo di Taos alle cui spalle il Pueblo Peak è un luogo sacro, abitato secondo le credenze dei Pueblo dagli spiriti“ .

D.H, ovviamente, non aveva idea che sarebbe stato inventato il web. Ma sulla sopravvivenza dell'uomo bianco aveva seri dubbi. E nel 1924, scriveva: “I grattacieli si disperderanno al vento come semi del cardo e l'America autentica, l'America del Nuovo Messico riprenderà il suo corso. Questo è un interregno “.

Millenovecentoventiquattro: la parola “ambientalista“ non era stata ancora inventata .

Buon Inter – Juventus a tutti. Oddio, tutti: quasi. Quasi tutti.