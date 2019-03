Andrea Carnevale: "Roma? Vedo favorito il Napoli, è più squadra"

© foto di Federico De Luca

Andrea Carnevale è stato compagno di Claudio Ranieri al Catania in A e con Carlo Ancelotti in Nazionale. Ma soprattutto conosce bene gli ambienti di Napoli (2 scudetti ,1 Coppa Uefa, 1 Italia vinti) e Roma per averci giocato dopo l’esperienza partenopea. "Come finirà all'Olimpico? Ambienti caldi, che ti chiedono sempre il massimo. Entrambe - sottolinea a La Gazzetta dello Sport - soffrono per l’assenza degli infortunati. Vedo favorito il Napoli: è più squadra. Ha maggiore qualità e soprattutto è più continuo nel rendimento. Non ci fosse stata questa Juventus marziana avremmo valutato ancora meglio il cammino dei ragazzi di Ancelotti. Ora puntano all’Europa League, e possono giocarsela, ma sono sereni in campionato e senza pressioni in eccesso possono fare ancora meglio".