Andrea D'Amico e il prossimo mercato: "Puntare sui giovani, possibilmente italiani"

Andrea D'Amico, storico agente, parlando a La Gazzetta dello Sport si è soffermato anche sulla questione del taglio stipendi tanto chiacchierato in Serie A e non solo: "Tema che fa discutere, lo capisco, ma pure gli atleti vengono danneggiati. In questo periodo, sono rimasti a disposizione dei club allenandosi tutti i giorni: vero, non ci sono gare, ma potrebbero disputarle più avanti, nel tipico periodo di vacanza".

Tecnicamente, in quale direzione si muoveranno i club?

"Punterei sui giovani, possibilmente italiani. Sarebbe una finestra meno internazionale, ma di grandissimo valore interno".