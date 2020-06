Andrea Scanzi: "Lode a te, Rino Gattuso"

Te lo meriti, Rino.

Te lo meritavi da sempre.

Perché la vita è carogna, ma ogni tanto è giusta. Non parlo di tifo, anche se da milanista per me sarai sempre un fratello. E non parlo neanche di calcio, perché in tempo di covid mi suona strano e quasi offensivo. Parlo di risarcimento minimo. Hai vinto, stasera, perché lo meritavate. E perché non poteva essere altrimenti.

Sei un grande. E sempre lo sarai: lode a te, Guerriero.