Anelka ricorda il suo arrivo al Real Madrid: "Fu l'inizio di un incubo"

vedi letture

In un documentario su Netflix, Nicolas Anelka ha ripercorso la sua carriera e sull'esperienza al Real Madrid ha detto: "Ho capito cosa significa essere una star quando sono arrivato a Madrid e poi l'ho odiato. Dopo la conferenza stampa, sono arrivato negli spogliatoi. Sono arrivato per primo e mi sono seduto. Ogni giocatore che veniva mi diceva: "Questo è il mio posto". "Ah, mi scusi, posso sedermi lì?" "Sì, certo, lì sì" e un altro è venuto e ha detto: "Questo è il mio posto". In questo modo, per altre venti volte. Ho pensato "Cosa ci faccio qui?" Questo sarà un ambiente duro e ostile ". Quel giorno è stato solo l'inizio di un incubo. Mi hanno dato la colpa di tutto, anche se volevo solo essere lasciato solo a concentrarmi sul mio calcio e dimostrare che avevo talento e potevo giocare per il Real".