A Maracanà, nel pomeriggio di MC Sport, è intervenuto Claudio Anellucci per parlare dei vari temi di giornata.

Sul post-Milan-Lazio

"Caso Bakayoko-Kessie? L'episodio è imbarazzante. Mi piacerebbe sapere cosa dicono i giornalisti, che ci accusano di tutto e di più, cosa ne pensano. Non è razzismo al contrario? Nessuno ha fatto interrogazioni parlamentari o aperture dei telegiornali. Si parla di goliardia, ma se fosse stato Acerbi a farlo? Certe cose vanno risolte in campo tra giocatori. Hanno aspettato che i giocatori della Lazio entrassero negli spogliatoi per farlo".