Annullata Milano Marathon, lettera aperta di Monti (Gazzetta): "Forza Milano, tornerai a correre"

"Forza Milano, tornerai a correre". S'intitola così la lettera aperta di Andrea Monti, direttore de La Gazzetta dello Sport, relativa all'annullamento della Generali Milano Marathon, organizzata da RCS e prevista per il 5 aprile. "Cari runner - si legge nel testo - nessuno meglio di voi sa che correre è libertà. E nello sport come nella maratona della vita, libertà è scegliere. Anche di non correre, se questa è la cosa giusta da fare per se e per gli altri. Ecco perché siamo convinti che, in questo momento di grave emergenza per l’Italia e la sua gente, tutti voi condividerete e farete vostra la scelta di responsabilità, pur dolorosa, di rinviare la Generali Milano Marathon prevista per il prossimo 5 aprile.

Siamo già al lavoro per trovare, nei prossimi mesi quando l’emergenza sarà conclusa, una nuova data nel calendario Fidal che presto vi comunicheremo. Quel giorno, saremo in tanti al via della Generali Milano Marathon e correremo più leggeri. Nella consapevolezza di aver agito da veri sportivi e aver testimoniato qualcosa di importante".