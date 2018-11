Antognoni: "Due anni fa il mio ritorno in Fiorentina, grazie ai tifosi"

© foto di Federico Gaetano

Due anni fa Giancarlo Antognoni tornava a far parte della Fiorentina come club manager viola. Oggi via Instagram il campione del mondo '82 ha voluto celebrare questa ricorrenza e il tributo dell'Artemio Franchi prima della partita con la Juventus, che peraltro si giocherà di nuovo a breve: "Due anni fa al mio rientro in Fiorentina la Curva Fiesole mi ha dedicato questa meravigliosa coreografia prima della partita con la Juventus. Non finirò mai di ringraziare i tifosi per tutto l’affetto che mi hanno dimostrato in questi lunghissimi anni, grazie dal profondo del mio cuore".