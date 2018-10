Antognoni: "Io vicino al Toro? Vero, feci un provino e mi presero"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una mostra per Giancarlo Antognoni al Museo del Grande Torino e della Leggenda granata. Lo storico 10 della Fiorentina, oggi club manager dei viola, ne parla a Tuttosport, raccontando anche un retroscena del "suo" mercato: "Io vicino al Toro? Negli anni '70 circolavano queste voci, ed erano fondate. All'età di 15 anni feci un provino con loro: mi presero pure, ma poi mi mandarono a giocare nell'Astimacobi e non se ne fece più nulla. Nel 2019 il 70° anniversario di Superga? Non posso che rivolgere un pensiero commosso, è stata un tragedia che ha toccato tutte le generazioni di italiani, quelle di allora e quelle successive. Purtroppo ancora non sono riuscito ad andare a visitare la basilica di Superga ma vorrei andarci e spero di farlo presto".