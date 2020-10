Antonelli: "Chiesa alla Juve? La Fiorentina ci ha guadagnato economicamente e tecnicamente"

Intervistato da FirenzeViola.it, l'operatore di mercato Stefano Antonelli ha commentato così il trasferimento di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus: "Ho un'idea chiara sulla questione: i viola ci hanno guadagnato. Economicamente e tecnicamente. Ma non perché Chiesa non sia un ottimo giocatore, bensì perché aveva già deciso di non rinnovare. Quindi è stato bene programmare e fare cassa. Poi nel calcio di oggi, dove la parte finanziaria è preponderante, bisogna stare attenti a non fare un'operazione del genere a fronte di quasi 60 milioni...".

Secondo lei Callejon è sufficiente come suo sostituto?

"Sì, perché tanto sarebbe stata la stessa cosa a livello numerico. Prima come esterni c'erano Ribery e Chiesa, ora il francese e Callejon. Io dico che ai viola può mancare giusto una punta strutturata e un regista che faccia gioco, ma con Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Duncan... probabilmente ce n'è uno in più. Questo mercato non proponeva voli pindarici, è stata una sessione ragionata su input societari che prevedevano di non esagerare e non creare ulteriori problematiche finanziarie".